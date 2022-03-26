26 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İLBANK Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak, Akören, Güneysınır, Çumra ilçelerini ziyaret edecek, Esnaf Ziyareti ve Vatandaşlarla Buluşma, Çumra Gençlik Merkezi Ziyareti ve Kış Spor Okulu Öğrencileriyle Buluşma etkinliklerine katılacak.

(Konya/11.00-18.30)

2 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Arkeoloji Müzesi şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Adana /11.10-18.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Hanlar bölgesine ziyarette bulunacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinin açılışını yapacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması'na katılacak.

(Bursa/11.00/12.00/14.00/17.00/18.30/19.30)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Sueno Otel'de düzenlenecek Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumuna katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Düziçi Yeni OSB alanı ile Kadirli OSB genişleme alanında incelemede bulunacak, Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin de aralarında bulunduğu bazı ziyaretler gerçekleştirecek, sanayicilerle bir araya gelecek.

(Osmaniye/09.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelecek.

(Varşova)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılacak.

(Doha)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynayacağı özel maçının hazırlıklarına başlayacak.

(Konya/18.00)

2- Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek.

(Mersin/15.00)

3- Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta mücadelesi başlayacak ve Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ, Frutti Extra Buraspor-Darüşşafaka, Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom maçları yapılacak.

(Gaziantep/13.00/Denizli/15.30/Bursa/18.00/Yalova/20.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank ve Mert Grup Sigorta-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.

(Aydın/Ankara14.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasına Ziraat Bankkart-Bingöl Solhanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, Yeni Kızıltepespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ve Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Bursa/İstanbul/Mardin/Yozgat/16.00)

7- TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 28. hafta birer maçla başlayacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasına 4 maçla devam edilecek, Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftası tek maçla başlayacak.

9- 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'inde sıralama turları yapılacak.

(Cidde/20.00)