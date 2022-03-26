ABD Vakfı, Türkiye'de fonladıkları medya listesini güncelledi

Veryansintv.com'de yer alan habere göre, Türkiye'de bazı "muhalif" yayın organları ve kurumların ABD ve AB kuruluşlu vakıflar tarafından fonlanması geçen sene büyük etki yaratmıştı.

Amerikan Chest Foundation, Türkiye'deki kurumlara para aktarılmaya devam ediliyor. Chrest Foundation Vakfı fon listesini güncelledi. ABD'de çevre ile ilgili kurumlara verdiği destekle dikkat çeken vakfın Türkiye tercihi yine medya alanından oldu.

Chest Foundation, Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne 89,935 dolar, Hrant Dink Vakfı'na 69,105 dolar, Medyascope'a 80,462 dolar, "Bağımsız Gazetecilik Platformu" (P24)'e 65,305 dolar daha aktardı.

KILIÇDAROĞLU, 'BAĞIMSIZ MEDYA' DEMİŞTİ

Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope. Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

Son fonlarla birlikte Medyascope'un aldığı desteğin toplamı 500 bin doları geçti.

İki ay önce Medyascope'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ruşen Çakır ile samimi pozlar verirken, Medyascope'un "bağımsız yayın" yaptığını iddia etmişti.

TÜRKİYE'DE FONLANAN KURUMLAR

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş yer alıyor. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı da (SIDA) Chrest Foundation gibi belli yayın organlarını fonlamaya devam ediyor.

BIANET isimli kuruluşun 2019-2021 yılları arasında SIDA'dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek aldığı ortaya çıkmıştı.

CHREST FOUNDATİON NEDİR?

Türkiye'deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık "hibe" desteği veren söz konusu dernek, Amerika Birleşik Devletleri Irving, Texas'da kurulmuş bir vakıf olmasıyla tanınıyor.

Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre Chrest Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteği ile belirliyor. Hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisi ise faaliyet raporları ve finansal raporlarla takip ediliyor. İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntem ise, vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olarak belirtiliyor. Vakıf tüm bu süreçlerin ardından hibe desteğine karar veriyor.