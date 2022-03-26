Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı

Bankaların ve alışveriş sitelerinin sistemlerine sızıp vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren bilgisayar korsanları, bu kez kendine bir sağlık kuruluşunu hedef seçti. "Medilife Sağlık Grubu" adıyla faaliyet gösteren Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.'ne gerçekleşen siber saldırıda, 500 bin hasta ve çalışana ait kişisel bilgiler ile 2.5 milyon kayıt ele geçirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), söz konusu veri ihlaliyle ilgili kamuoyu açıklaması yaptı.

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