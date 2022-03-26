Profesörden canlı yayında tepki çeken sözler



Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 30. gününde de devam ederken şimdiye kadar yapılan saldırılarda ve bombardımanlarda her iki taraftan da çok sayıda asker hayatını kaybetti. Öte yandan BM'nin açıkladığı rakamlara göre çocuklar da dahil olmak üzere 1035 sivil hayatını kaybetti, 3 milyon 674 bin 952 mülteci ise komşu ülkelere sığındı.



PROFESÖRÜN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güç tehdidi tartışılırken Haber Global ekranlarına canlı bağlantı gerçekleştiren Prof. Dr. Poyraz Gürson'un ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

"BEN OLSAM KÜÇÜK TONAJLI BİR TANE GÖNDERİRİM"

Açıklamalarında Gürson, nükleer füzeyi kastederek "Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı bir tane gönderirim. İşte bu kuzeydeki Baltık ülkeleri, yeni girmişlere, eski Sovyet artığı ülkelerden birisine" ifadelerine kullandı. Bu hamlenin bir savaşa sebep olacağını belirten Saynur Tezel'e Gürson, "Bir şey yapamayacaklarını görürüz. Çünkü amaç orada yıpratmak Rusya'yı" diyerek karşılık verdi.

Poyraz Gürson'un nükleer füzeyle ilgili açıklamaları sosyal medyada paylaşılırken, pek çok kullanıcı ise tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.