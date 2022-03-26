Akkuyu NGS'nin öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunuyor.

"Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, gazetecilere, Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Projenin aktif bir şekilde ilerlediğini belirten Butckikh, "Akkuyu NGS sahası için şu anda dünyada en büyük nükleer santral inşaat sahası denilebilir. Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor. Öngörülen takvimlere göre planlandığı gibi ilerliyoruz." dedi.

Butckikh, santralin birinci güç ünitesinde çok önemli bir montaj çalışmasına başladıklarını bildirerek, "Bu operasyon, ana sirkülasyon boru hattının kaynaklanması. O boru hattı reaktörün kalbi olan nükleer reaktörü diğer önemli ekipmanlara bağlıyor olacak. Bunun için bu montaj işlemi çok önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Santral sahasında gelinen aşamaya değinen Butckikh, şöyle devam etti:

"Birinci güç ünitesinin türbin binasının inşası devam ediyor. İkinci güç ünitesinde nükleer reaktör basınç kabının kurulması için hazırlık yapıyoruz. Üçüncü güç ünitesinde temeller tamamlanmış durumda ve inşaat devam ediyor. Dördüncü güç ünitesinde ise temel çukur kazıları yapıldı. Temele beton dökülmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzde olan hedeflere mutlaka ulaşacağız ve santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız."

- "Türkiye dünya nükleer kulübünün üyesi olacak"

Butckikh, nükleer santrallerin çok önemli bir enerji kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Nükleer enerji, dünyada eşi benzeri olmayan bir enerji kaynağı. Çok dinamik ve aktif bir şekilde gelişiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Nükleer güç santrali sağlam bir elektrik kaynağı açısından önemli. Türkiye, ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS devreye girdikten sonra dünya nükleer kulübünün tam olarak bir üyesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.