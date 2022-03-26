Bayat ekmekten sonra bayat tatlı satışları başladı

CHP'li Burhanet-tin Bulut, ekonomik krizin hayatın her alanında her kesimden vatan-daşı derinden etkilediğini söyledi.

Şeker zamlarının ardından Adana'da bir pastanede tel kadayıfın tazesinin 100 TL'den baya-tının ise 50 TL'ye satıldığını belirten Bulut,

"Taze tatlıya parası yetmeyen vatandaş ucuza bayat tatlı alıyor. Önümüz Ramazan. Ramazan'da daha çok tüketilen ürün-lerde korkunç bir artış var. Bu iktidar insanlara Ramazanı bile zehir etti"

diye konuştu.

"BESİ HAYVANLARININ HEPSİ ZAYIFLADI"

Sözcü gazetesinin haberine göre; Bulut, tarım ve hayvancılıkta yaşa-nan sorunları da şu sözlerle özetledi:

"Zaten Avrupa ölçeğinde en düşük et tüketicisiyken bu daha da azaldı. Sadece et için değil süt için besle-nen hayvanlar bile bakılamaz hale geldi. Yemle süt arasında bir oran olması gerek ama bakıyorsunuz bugün süt fiyatlarından daha pahalı yem fiyatları var.

Besi hayvanları beslenemediği için kilo kaybediyor. Hayvanları-mız zayıfladı hepsinin kemik-leri çıkmış durumda. Bir çift-çi kadın,' kendi beslediğim inekten sütü 8 TL'ye mal ediyordum, ineğe kesime götürdüm komşudan 5 TL'ye süt alıyorum' di-yor. Bir tedbir alınması gerekiyor."