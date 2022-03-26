Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 10:24
Mevlüt Mavi (58) yönetimindeki 33 KL 390 plakalı traktör, Kayrak Mahallesi'nde devrildi.
Sürücü ve oğlu Furkan Mavi (26), devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mevlüt Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Furkan Mavi ambulansla Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız