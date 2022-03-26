Meteoroloji'den 27 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Cumartesi öğle saatlerinde İskenderun körfezi (Hatay'ın kıyı kesimleri, Adana'nın kıyı kesimleri) çevresinde kuvvetli(21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar başlayacak.

Yağışların zamanla Osmaniye, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney (Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir) ve Diyarbakır'ın batı ilçelerinde (Çüngüş, Çermik) etkili olması bekleniyor.

Yağışların genellikle sağanak ve yağmur, 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğini aktarıldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

ÇIĞ RİSKİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölge genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesi bulunduğu bilgisi verildi.