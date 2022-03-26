Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı

Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek
Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı
Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı
Sebze ve meyveye Ramazan zammı geliyor!
Sebze ve meyveye Ramazan zammı geliyor!
Profesörü dolandırana milyonluk ceza
Profesörü dolandırana milyonluk ceza
Kaza mı suikast mi: Bilirkişi noktayı koyacak
Kaza mı suikast mi: Bilirkişi noktayı koyacak
Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı
Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı
ABD Vakfı, Türkiye'de fonladıkları medya listesini güncelledi
ABD Vakfı, Türkiye'de fonladıkları medya listesini güncelledi
Süleymancılara ait yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Süleymancılara ait yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Henüz tam atlatamadım
Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Henüz tam atlatamadım
Prof. Aygün: 2022-YKS en çok adayın başvurduğu sınav oldu
Prof. Aygün: 2022-YKS en çok adayın başvurduğu sınav oldu
Cizre'den Ankara'ya araba almaya gitti, cenazesi geldi
Cizre'den Ankara'ya araba almaya gitti, cenazesi geldi
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Bakanlık, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor
Bakanlık, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?
Meteoroloji açıkladı: Havalar ne zaman ısınacak?
Vaka sayıları açıklandı: 15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 15 bin 303 yeni vaka, 68 vefat
Tarım Kredi Marketlerinde ne kadar zam yapıldı?
Tarım Kredi Marketlerinde ne kadar zam yapıldı?
Telegram'dan gelen linke tıkladı, kendini cezaevinde IŞİD koğuşunda buldu
Telegram'dan gelen linke tıkladı, kendini cezaevinde IŞİD koğuşunda buldu
Bakanlıktan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin açıklama
Adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırdığı doktor yaralandı
Adli muayene için getirilen 2 şüphelinin saldırdığı doktor yaralandı
Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağız
Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağız
Tarihi eser kaçakçılığında Başsavcılıktan 5 kişinin serbest bırakılmasına itiraz
Tarihi eser kaçakçılığında Başsavcılıktan 5 kişinin serbest bırakılmasına itiraz
Muhtar maaşlarını da yükselten 41 maddelik teklif Meclis'te
Muhtar maaşlarını da yükselten 41 maddelik teklif Meclis'te
Valilikten Türkiye rekoru kıran 'promosyon' anlaşması
Valilikten Türkiye rekoru kıran 'promosyon' anlaşması
İzmir'de 350 gram susamlı pide 6 lira
İzmir'de 350 gram susamlı pide 6 lira
Görevine son verilen Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer'den açıklama
Görevine son verilen Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer'den açıklama
'Araştırma üniversitelerinde oran sınırlaması kaldırıldı'
'Araştırma üniversitelerinde oran sınırlaması kaldırıldı'
Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında rahmetle anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında rahmetle anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 11:00
Yazdır
Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 10 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay sonrası başlattığı çalışma kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve iki av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ç, F.Ş, K.Y, K.B, H.Ç, M.Y, M.B, N.T, A.T. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında 23 Mart'ta iki grup arasında alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada, Ş.Ö, K.T. ve M.A. öldürülmüş, şüphelilerden Ş.Ç. F.Ş. ve K.Y. hafif yaralanmıştı.

Zanlılardan N.T'nin, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yi silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru diğer hastaları bırakıp babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda
Polis memurunun, kayınbiraderi tarafından vurulması kameralarda
Baltayla okula gelen veli için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi
Baltayla okula gelen veli için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Bayat ekmekten sonra bayat tatlı satışları başladı
Bayat ekmekten sonra bayat tatlı satışları başladı
Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı
Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların statülerinin daha az güvenceli olan Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesini Anayasaya aykırı görmedi.
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır. Peki çözüm nedir?
Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Rahat inebiliyor musunuz?

Rahat inebiliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı'nın pistinde uçuş ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği sohbete ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Alerjisi olanlar için kamp, yürüyüş ve yeşil alan gibi açık hava aktivitelerine yönelmek polenler nedeniyle oldukça risklidir. İşte ilkbaharın keyfini açık havada çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler...