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Zelenskiy: Rusya'ya enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Katar'ın petrol ve doğal gaz üretimini artırması, enerjinin bir silah olmadığının Rusya'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 11:54
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Zelenskiy: Rusya'ya enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir

Zelenskiy, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de canlı bağlantı üzerinden bir konuşma yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de hazır bulunduğu konferans katılımcılarına seslenen Zelenskiy, "21. yüzyılda adaleti yerine getirmeye çalışıyoruz ancak 31 gündür adaleti henüz sağlayabilmiş değiliz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında savunmamız devam ediyor. Halkımız ile birlikte barışı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar gibi doğal gaz ve petrol ihraç eden ülkelerin dünyanın Rusya'ya enerji bakımından ihtiyacı olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Katar üretimini artırıp gerekli talebi karşılamalı ve (Rusya'ya) enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir." dedi.

Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili açıklamasını hatırlatan Zelenskiy, "Rusya nükleer silah kullanma tehdidinde bulunuyor. Olması halinde bu sadece bir ülkeye değil tüm insanlığa karşı olacaktır." uyarısında bulundu.

Ülkesinde 1 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını ancak sivillerin sürekli hedef alındığını belirten Zelenskiy "Yaşlı, kadın ve çocuklar sığınakta yaşıyor. Rusya, insani yardımların bile kentlerin ulaşmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın sadece kiliseleri değil camileri de hedef aldığını, Kremlin'in politikasının Müslümanlara karşı olduğunu belirtti.

Rusya'nın sivillerin yanı sıra ülkenin limanları ve tarım altyapısını da vurduğunu ve bunun dünya gıda güvenliği için bir tehdit arz ettiğini anlatan Zelenskiy, "Ukrayna dünyanın en büyük gıda ihraç eden ülkelerinden. Tarım altyapısı hedef alınarak gıda güvenliği tehlikeye atılıyor. Kimse dünyada gıda güvenliğinin garantisini veremez. Rusya tüm limanları, tarım için gerekli olan tüm altyapıyı bombalıyor." dedi.

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