İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 12:55
Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'taki apartmanın birinci katında kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Erkan Dönmez'in (45) bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde bulunan D.T. (43) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Dönmez'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız