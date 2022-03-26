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'Ekonomi savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor'

Bakan Varank: Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklığını, risklerle mücadele etme yeteneğini aslında güçlü bir şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafımızdaki savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor

Eklenme : 26 Mart 2022 13:04
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'Ekonomi savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgını sürecinde gücünü ve bağışıklığını güçlü bir şekilde kanıtladığını belirterek, "Şimdi de etrafımızdaki savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor." dedi.

Varank, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde 135 konutun TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de yatırımların devam ettiğini dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetine hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Varank, ülkenin dört bir yanında, şehirlerin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşların refahını artıracak yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini aktardı.

Çok sayıda ilde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Varank, üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye'nin en modern tesislerini ülkeye kazandırdıklarını söyledi.

TOKİ'nin vatandaşlara daha kaliteli, güvenli ve sağlıklı yaşam ortamları sunan işler yaptığını ifade eden Varank, 2002'den itibaren 81 ilde yaklaşık 850 bin sosyal konut inşa ettiklerini anımsattı.

Bakan Varank, bugün de Osmaniye'de 135 konutu sahipleriyle buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 yılında biz yolumuza devam edeceğiz, bu sosyal konutların sayısını tüm Türkiye'de 1 milyon 200 bine çıkarmış olacağız çünkü bizim bir hayalimiz var. Bu ülke insanını hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber inşa edeceğiz. Bunu da öyle sadece süslü sözlerle ya da hamasetle değil 20 yıldır hep yaptığımız gibi yine icratlarımızı daha da arttırarak yerine getireceğiz."

- "Büyük bir ivme yakaladık"

Türkiye'nin ekonomik alandaki başarılarına değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklığını, risklerle mücadele etme yeteneğini aslında güçlü bir şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafımızdaki savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi modelimizle birlikte bu başlıkların hepsinde büyük bir ivme yakaladık, büyük başarılar elde ediyoruz. Biz, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, ülkemize tam 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu geleneksel yatırımların yanında, teknoloji tabanlı, yüksek teknolojili işlerde adeta şu dönemde çağ atladık. 2021 yılında 294 teknoloji firmamız yurt dışından 1,6 milyar dolar yatırım almayı başardı."

- "Türkiye, üretimle, istihdamla, ihracatla çok daha güçlü bir ülke haline gelecek"

Varank, ihracatta da önemli artışların yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ihracatımız kendi rekorunu kırarak 225 milyar doları aştı. Bu yılın ilk aylarındaki performansımızda da ihracatın artarak devam ettiğini görebiliyoruz. Artık Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar sonrasında, alternatif bir global üretim merkezi olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu makro göstergeler ülkemizin potansiyelini göstermesi, Türkiye'yi çok daha güzel bir geleceğin beklediğini göstermesi açısından oldukça önemli. Buralardaki olumlu gelişmelerden memnunuz ama aynı zamanda enflasyondaki özellikle yurt dışı kaynaklı olumsuzlukların da farkındayız. Vatandaşlarımızın zaman zaman sıkıntı çektiklerinin farkındayız. Bunu dizginleyebilmek için de tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda inşallah bu sorunun da üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra yeni küresel ekonomi düzeninin emin olun parlayan yıldızı olacak. Türkiye, üretimle, istihdamla, ihracatla çok daha güçlü bir ülke haline gelecek."

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Ülkenin, son 20 yılda ekonomik devrim gerçekleştirdiğini vurgulayan Varank, büyüme ve ilerlemeden kentlerin ve milletin her kesiminin azami ölçüde faydalanabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Her şehri ülkenin yapı taşı olarak gördüklerine dikkati çeken Bakan Varank, 2004'ten itibaren düzenli olarak büyüyen Osmaniye'nin 2020'de 19 milyar liranın üzerinde bir milli gelir oluşturduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaniye'de yaptıkları yatırımlara ve organize sanayi çalışmalarına da değinerek, kenti çok daha güçlü şekilde kalkındırmaya devam edeceklerini kaydetti.

- TOKİ Başkanı Bulut'un konuşmaları

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 il ve ilçelerde başlattıkları sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden kamu hizmet binalarına kadar çok sayıda yatırımı ülkeye kazandırdıklarını belirtti.

Yatay mimari anlayışıyla tarihi ve kültürel dokuya uygun, komşuluk ilişkilerini esas alan, yeşil alan ve sosyal donatı merkezli konutlar yaptıklarını aktaran Bulut, şehir hastanelerinin olmadığı il ve ilçelerde vatandaşların hastanelere daha kolay ulaşımını sağlayacak 269 hastaneyle sağlığa, 1365 okul inşa ederek eğitime katkı sağladıklarını söyledi.

Bulut, Osmaniye'de bugün teslim edilen 135 konutun devamı niteliğinde 122 konutluk ikinci etabın çalışmalarına da başladıklarını, projenin nisan ayında tamamlanarak ihale sürecine geçileceğini kaydetti.

Konuşmaların andından, Bakan Varank, bazı hak sahiplerine üzerinde evlerin anahtarlarının bulunduğu duvar saati hediye etti, ardından evlerden birini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Varank törenden sonra Düziçi Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu, ardından Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'i ziyaret etti.

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