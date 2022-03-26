Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'mutabakat' sözlerini reddetti

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Türkiye'ye ve özellikle de Erdoğan'a, hem siyasi ve insani yardımından hem de savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı minnet duyduğu ancak aynı zamanda durumu objektif şekilde değerlendirmenin de önemli olduğu" belirtildi.

Bu bağlamda "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği dört noktada Rusya'yla bir konsensüs sağlanmadığını" ifade eden Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Özellikle de Ukrayna'daki tek resmi dil Ukraynaca'dır ve öyle kalacaktır" diye ekledi.

Müzakere sürecinin "çok zorlu" geçtiğini ve "güçlü bir duruş sergileyen Ukrayna heyetinin taleplerinden vazgeçmeyeceğini" belirten Bakanlık, "Öncelikli olarak da ateşkes, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünde ısrarcıyız" ifadesini kullandı.

Mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu

Erdoğan, NATO zirvesine katıldığı Brüksel'den Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ele alınan altı başlıktan dördü üzerinde "mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu" olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Burada Rusya ile Ukrayna arasında müzakere edilen altı başlık var. Ama bu altı başlığın altısını da her iki taraf kabullenmiyor. Özellikle dört başlık üzerinde bir mutabakat varmış gibi bir durum söz konusu. Bunlardan bir tanesi özellikle bu NATO meselesiyle ilgili. Ukrayna ilk başlarda bu konuya önemle asılıyordu ama daha sonra NATO üyeliğinden çekilebileceğini Zelenskiy ifade etmeye başladı. Bir diğer konu, özellikle Rusya'nın resmi dil olarak kabul edilmesi meselesi. Zelenskiy bunu da kabul etti. Zaten Rusça Ukrayna'nın hemen her yerinde konuşulan bir dil. Bu noktada da bir sorun yok" açıklaması yapmıştı.