Tansu Çiller'in alacağı oy oranı belli oldu

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Optimar anketinin mart ayı sonuçlarında eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP'den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ayhan Bilgen'in oy oranını açıkladı. Övür, şunları kaydetti:

Onca parti varken yeni partilere ihtiyaç var mı?

"Toplum, siyasete girmeye hazırlanan yeni isimlere ve yeni partilere nasıl bakıyor? İnsan ister istemez, "Onca parti varken, hala yeni parti arayan var mı?" diye sormadan edemiyor. Meğer varmış..."

"Mesela şu sıralarda iki yeni parti kurma girişiminden söz ediliyor: Eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen. Ne kadarı oya dönüşür bilemem ama ankette şöyle bir veri var:"

Çiller aday olsun oy veririm diyenler yüzde 5.6

"Tansu Çiller'e oy veririm diyen seçmenlerin oranı yüzde 5.6, Ayhan Bilgen'e oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 2.5... Küçük partilerin oy oranlarına bakınca, bu iki girişim de onlardan geri kalmış sayılmaz."