Şanlıurfa Valiliğinden boş arazide cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Eyyübiye ilçesindeki boş arazide cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin, "Yapılan otopsi incelemesinde, maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten, 24 Mart'ta kayıp ihbarı ile aranan çocuğun cesedinin Eyyübiye ilçesi Çalışkanlar Mahallesi'ndeki boş arazide bulunmasının ardından bazı basın yayın organlarında çocuğun ölümüne ilişkin yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, başlatılan soruşturmada, bölgenin İl Emniyet Müdürlüğünce 2005 yılından bu yana resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığı, çocuğun şüpheli ölümünün ise bu alanın yaklaşık 300 metre dışında gerçekleştiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü personelinin olay günü saat 15.08'de atış alanından ayrıldıklarının PTS kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve alınan beyanlar sonucu orta çıktığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Aynı gün 16.40 sıralarında maktulün, arkadaşına kendi kullanmış olduğu cep telefonundan mesaj gönderdiği, 17.30'da da başka bir arkadaşıyla telefonla görüşme yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan otopsi incelemesinde, maktulün vücudunda mermi giriş çıkışının bulunmadığı, vücudun değişik yerlerinde metal parçaları olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle, maktulün saat 17.30'dan sonraki bir saatte arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili başlatılan kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki boş arazide kayıp ihbarı ile aranan 16 yaşındaki M.A'nın cesedi bulunmuştu.