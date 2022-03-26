1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mart 2022 16:41
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.
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Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.
Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.