Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, Etiyopya, Cezayir ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Doha Forumu'nda konuşan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Rusya-Ukrayna konusunda kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Her iki taraflada aramız çok iyi amacımız kanın durması.

Türkiye'nin NATO'daki konuma ilişkinde konuşan Çavuşoğlu, ''Türkiye sağlam bir NATO müttefikidir. NATO'daki yerimiz her zaman ilk beşte'' dedi.

S-400 KONUSU

S-400 polemiği ile ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, ''Biz s-400'leri aldık ve anlaşma tamamlandı. S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesi söz konusu değil. İlk tercihim müttefiklerden almak olur ama bize satmıyorlarsa biz de alternatiflerimize bakarız''dedi.

Rus Oligarkları misafir edecekmisiniz soruna ise Mevlüt Çavuşoğlu, ''Yasal olan her şeye mücaade edeceğiz'' diye konuştu.