Karadenizde avlanan balıkçılar Bakanlığın kararı sonrası gün batmadan limana döndü

Bakanlık tarafından Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar gün batımından gün doğumuna kadar her türlü balık avcılığının durdurulduğu bildirilmişti. Kararın ibrazı sonrası Karadeniz açıklarında avlanan balıkçılar, limana dönüş yaptı.

Balıkçı Ender Şanlı, AA muhabirine, can ve mal güvenliği açısından balıkçılık faaliyetlerinin durdurulması kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Karadeniz'de mayın bulunduğuna ilişkin haberler duyduklarını ve panik yaşadıklarını ifade eden Şanlı, daha önceki yıllarda mayın nedeniyle denizde birçok balıkçının öldüğünü kaydetti.

Normal günlerde gece yarısı döndüklerini bugün gün batımında limana geldiklerini anlatan Şanlı, "Tarım ve Orman Bakanlığının kararı ile hemen limana döndük. Şu an denize açılmaya niyetim yok. Mayın demek ölüm demek. Anlayamazsın hiç. Hele hele karanlıkta ne olduğunu hiç anlayamazsın. Biz normalde denize gece açılıyorduk ama bugün itibarıyla açılmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

Balıkçılardan Kemal Şık ise karar sonrası limana erken döndüklerini anlattı. Yasağın yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Şık, "Gece olduğu için mayınları göremeyiz. Göremediğimiz için büyük tehlike oluşturur." dedi.