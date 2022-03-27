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Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük

Türkiye'nin en büyük tarım ve hayvancılık üretim merkezi olan Şanlıurfa Ceylanpınar'daki TİGEM çiftliği, ülkenin tohum üretim üssü olarak stratejik bir işlev görüyor. 1.6 milyon dönümlük alana sahip işletme, Türkiye'nin yıllık tohum üretiminin yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. 966 bin dönümlük alanında bitkisel üretim yapılan çiftlikte buğday, arpa, kırmızı mercimek, mısır, bezelye, fiğ, yonca tohumları üretiliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Mart 2022 07:48
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Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük

1 milyon 638 bin dekar (dönüm) arazi üzerine kurulu olan çiftlik; Beyazkule, Karataş, Gökçayır ve Gümüşsu işletmelerinden oluşuyor. İşletmenin en önemli işlevi damızlık hayvan ve sertifikalı tohumluk üretmek. 1 milyon 638 bin dönümlük çiftliğin 966 bin dönümü tarla arazisi olarak kullanılıyor, 400 bin dönümü ise hayvanların otlanabileceği alan olarak değerlendiriliyor. 66 bin dönümlük alan ise fıstık başta olmak üzere meyve ve meyve fidelerinin yetiştirildiği bahçeleri olarak değerlendiriliyor.

13 FARKLI BUĞDAY TOHUMU ÜRETİYORUZ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün en büyük tesisi olan Ceylanpınar İşletmesi, Türkiye'nin tohum üretim üssü konumunda. İşletmenin tohum üretimi hakkında bilgi veren Ceylanpınar TİGEM Müdürü Bülent Öztürk, özellikle hububat tohumculuğu yaptıklarını anlattı. 13 çeşit buğday elde etiklerini anlatan Öztürk, "Buğday çeşitlerimizin 5'i makarnalık, 8'i ekmeklik. Arpa tohumu ve kırmızı mercimek tohumu, mısır tohumu üretiyoruz. Fiğ tohumu, yonca tohumu, bezelye tohumu üretimimiz de var" dedi.

TÜRKİYE TOHUM ÜRETİMİNİN %20'Sİ CEYLANPINAR'DAN

Türkiye'de bir yılda elde edilen tohumun yüzde 37'sininin TİGEM tarafından üretildiğine dikkat çeken Öztürk, şu bilgilere verdi: "Ceylanpınar tek başına Türkiye tohum üretiminin yüzde 20'sini yapıyor. Geçen sene 77 bin ton sertifikalı tohum ürettik. Kuraklık nedeniyle miktar biraz düştü. Bu yıl 100 bin ton satmak istiyoruz. Bu sene 193 bin ton buğday mahsulümüz vardı. Bunun 150 bin tonunu tohuma ayırdık. Ürettiğimiz tohumlardan yurt dışına da gönderiyoruz. Irak'a bu sezon 10 bin ton sertifikalı buğday tohumu sattık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de sertifikalı tohum gönderdik."

BU YILKİ HEDEFİMİZ 150 BİN TON

Tohum üretimlerini yeni yatırımlarla beraber 150 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, buğday tohumu hazırlama tesislerine 587 milyon TL yatırım yaparak 30 ton/saat olan kapasiteyi 105 ton/saat kapasiteye çıkardıklarını, mısır kurutma tesisini ise 28 ton/saat kapasiteden 243 ton/saat kapasiteye yükselttiklerini vurguladı. Öztürk, "Son yıllarda yapılan mahsul depolama silo yatırımları ile 184 bin ton mahsulü depolayacak silo kapasitesine ulaştık" dedi.

463 TRAKTÖR ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde tarla sürme, tohum ekme ve hasat gibi faaliyetler 463 traktörle yapılıyor. Büyük traktörlerle çalışmayı seçtiklerini belirten Bülent Öztürk, "İşletmemiz ilaçlama faaliyetlerini 150 adet traktör arkasına takılan ilaçlama makinesi ile yapılırken şuanda ilaçlama faaliyetlerimizi son teknoloji olan 11 adet 32 metre genişliğinde otomatik dümenleme sistemiyle yapıyoruz. Bu yöntemle ilaç ve su tasarrufu sağlıyoruz" dedi.

Ayçiçeği yağı fabrikası planlıyor

Ceylanpınar çiftliğinde bir ayçiçeği yağı fabrikası kurmayı planladıklarını anlatan İşletme Müdürü Öztürk, "Bitkisel üretimde ikinci ürün olarak dane mısır ekiyoruz. 2021 yılında 116 bin ton dane mısır üretimimiz oldu. Yağlık ayçiçeği ekiyoruz. 2021'de 60 bin dekar yağlık Ayçiçeği ekimi yaptık. Bu yıl 70 bin dekar yağlık ayçiçeği ekeceğiz. Son yıllarda şu andaki mevcut araziyi tohumculuk yapan firmalara kiraya veriyoruz. Bu yıl 50 bin dekara yakın araziyi kiraya verdik. Firmalarda kiralamış oldukları arazilerde pamuk tohumculuğu yapıyor" dedi.

Kuru alanımız kalmayacak

10 yılda işletmenin modernizasyon anlamında büyük atılım yaptığına dikkat çeken Bülent Öztürk, 10 yıl önce 109 bin dekar sulanabilir tarım arazisi varken, şu an 700 bin dekar sulanabilir araziye çıktığını ve 2023'de sulanabilir tarım arazisinin 900 bin dekarı geçeceğini anlattı: "Sulu alanımızın yaklaşık 614 bin dekarı derin kuyulardan. 72 bin dekarını da kanaldan alıyoruz. Bundan sonraki yatırımlarda yine Atatürk Barajı'ndan gelen kanallardan istifade ederek, sulu tarıma açacağız. Çiftlikte kuru alanımız kalmayacak."

115 bini aşkın hayvan besleniyor

Ceylanpınar Çiftliğinin en önemli ikinci işi damızlık havan yetiştiriciliği. İşletmenin 8 bin 600 büyük baş, 107 bin küçükbaş hayvanı bulunuyor. Hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten, Bülent Öztürk, "Hedef olarak 13 bin 500 büyükbaş yetiştiriciliği kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz. Yetiştirmiş olduğumuz büyükbaş hayvanları üreticilerimize damızlık olarak satıyoruz. Koyun sayımızı 104 bin adetten 155 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Toplam 4 bin 500 adet Halep keçimiz var" dedi.

10 DAKİKADA 72 İNEK SAĞILIYOR

Büyükbaş sağımı yapılan banttayız. Burada günde 1800-1900 hayvan sağılıyor. 10 dakikada 72 tane büyükbaş hayvan aynı anda sağılabiliyor. Sabah saat 8'de başlayan sağımlar günde iki kez 12 saat aralıklarla yapılıyor. Dönen rotari sağım sistemi sayesinde el değmeden elde edilen sütler, 4 derece sıcaklığa sahip tanklarda muhafaza ediliyor ve ardından da alıcı fabrikalara satılıyor.

RAKAMLARLA CEYLANPINAR ÇİFTLİĞİ

KAPAT [X]

-Büyüklüğü: 1,6 milyon dönüm
-Büyükbaş hayvan sayısı: 8 bin 600
-Küçükbaş hayvan sayısı: 107 bin
-Asya ceylanı sayısı: 750
-Günlük elde edilen süt: 85 ton
-Sulu tarım arazisi: 697 bin dönüm
-2021 buğday üretimi: 193 ton
-2021 dane mısır üretimi: 116 bin ton
-2021 sertifikalı tohum: 77 bin ton
-İstihdam sayısı: 3 bin 200 kişi
-Mühendis ve veteriner: 95 kişi
-Yoğun sezonda istihdam: 5 bin kişi
-2021 karı: 115 milyon TL

Mesude Demirhan

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