Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı. İlk gün sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımını tercih etti.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan köprüdeki geçiş ücretleri de açıklandı. Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. internet sitesinde yer alan ücretlendirme tablosuna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler için otomobil 200 TL, motosiklet 50 TL, minibüs 250 TL, otobüs 450 TL, kamyon 500 TL, TIR'lar ise 950 TL ödeyecek.

86 KAMERA VAR

1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 86 kamera, meteoroloji istasyonları ve hız sensörleriyle takip ettiklerini belirten Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme (ÇOK) A.Ş.'nin Tasarım Müdürü Ferruh Aytekin, "Köprüde Akıllı Ulaşım Sistemi kullanıyoruz. Bu sistem yapay zeka destekli. Yapay zeka destekli olması ve olay algılaması da 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarıyla birlikte son derece modern bir sistemle buranın yönetildiğini ve kontrol edildiğini bize gösteriyor. Peki, bu olay algılama nedir? Kaza durumları, trafiğin ters yönden akması, araçların durması ya da yola bir cismin düşmesi gibi bütün bu anormal durumları algılayan bir akıllı sistemimiz var. Meteorolojik verileri, rüzgarları, sıcaklık farklılıklarını veya don seviyesinin altına inen sıcaklıkları istasyonlarımızdan görüp, algılayabiliyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA UYARIYOR

Yapay zeka sayesinde oluşturulan algoritma ile anlık değişken durumların ikaz tabelalarına gönderilerek yolcuların uyarıldığını kaydeden Aytekin, "Bütün bu işler algılandıktan sonra VMS dediğimiz değişken mesajları içeren işaret tabelalarına gönderiliyor, böylece yolcu ve şoförleri ikaz eden sistemlerimiz var. Köprüdeki bütün hareketleri, titreşimleri, yer değişimleri ve sıcaklık farklılıklarını okuduğumuz yapısal sağlık izleme sistemimiz de bulunuyor" diye konuştu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN