Samsun'da ilginç hırsızlık! 1 yıldır deterjan kapaklarını çalıyor

İlginç hırsızlık olayı Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, 1 yıldır marketteki deterjan reyonundaki sıvı bulaşık deterjanı kutularının kapaklarını çalıyor. Kapakları çalıp yanında götüren hırsızı bulmak için deterjan reyonlarının bulunduğu yere güvenlik kamerası taktırıldı.

Market çalışanı Yılmaz Tokatlı deterjan kapaklarının çalındığını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır elde yıkama bulaşık deterjanını kutularının kapaklarını çalınıyor. Kamera ile takiptesiniz yazısı yazdığımız halde hiç aldırış etmeden bulaşık deterjanı kapağını söküp alıp gidiyor. Hatta enteresan bir olay oldu. Kapağı alınmış on an müşteri de ürünü hızlı bir şekilde alıyor ve kapağının olmadığını anlamıyor. Çamaşır suyu üstüne dökülüyor. Tişörtü çamaşır suyu oluyor. Hatta karakolluk durum bile oldu yani. 'Tişörtüm çamaşır suyu oldu. Ödemesini yapacaksınız' diye. Böyle enteresan bir durum var, yaklaşık bir senedir. Kapağı neden alıyor, onu da anlamış değiliz. Esrarengiz bir olay yani" diye konuştu.

Marketlerinde güvenlik kamerası olduğunu ancak deterjanların bulunduğu yere ikinci bir kamera taktırdıklarını söyleyen Yılmaz Tokatlı kapakları çalan hırsıza seslenerek, "Arktık kamera taktırdık ve 7/24 takip ediyoruz. Sen de hırsızlık için gelip mahcup olma. Bundan sonra da gelirsen iyi bir düşün deriz" şeklinde konuştu.