Uyuşturucu mücadelesine çözüm sunan muhtar 'zehir taciri' çıktı
SAMSUN'da 2 yıl önce konuk olduğu bir internet televizyonu programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci'nin (40) de içinde olduğu otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Desteci ile yanındaki 3 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin
içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın
Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe
alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı. Polisin araçtaki aramasında
bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi. Gözaltına
alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk
edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
'BİR KUŞAĞI DAHA KAYBETMEYELİM'
Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon
programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu
ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Programda
Desteci, Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan
olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi Tek ricam; kentsel
dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir
kuşağı daha kaybetmeyelim ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız