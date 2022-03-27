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Gündüzleri on binlerin koşuşturduğu Tahtakale, geceleri 14 kişiye emanet

İstanbul'un ticaret merkezi olması nedeniyle gündüzleri adım atacak yerin kalmadığı Tahtakale Mahallesi'nin nüfusu, son 10 yılda yüzde 44 azalarak 14'e düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mart 2022 11:33
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Gündüzleri on binlerin koşuşturduğu Tahtakale, geceleri 14 kişiye emanet

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2021 nüfus istatistiklerine göre, Fatih ilçesine bağlı Tahtakale, İstanbul'un en az nüfusa sahip mahallesi olarak öne çıkıyor.

Gündüzleri ticaretin kalbinin attığı, zaman zaman iğne atsan yere düşmeyecek haldeki mahalle, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnaf ve iş insanlarının uğrak mekanı olarak dikkati çekiyor.

Tekstilden baharata, züccaciyeden şekerlemeye, kırtasiyeden süs eşyasına ve elektronik ürünlere kadar birçok şeyin toptan ve perakende satışa sunulduğu Tahtakale, gündüzlerin aksine geceleri sessizliğe bürünüyor.

İstanbul'un en az nüfusa sahip mahallesi Tahtakale'de kayıtlı sakin sayısı, geçen yıl itibarıyla 4'ü kadın olmak üzere 14'e düşmüş durumda.

- Nüfusu son 10 yılda neredeyse yarı yarıya azaldı

Geçmiş yıllarda da düşük nüfusuyla dikkati çeken Tahtakale'de yaşayan sayısı son dönemde azalmaya devam ediyor.

Geçen yıl 15 olan mahalle nüfusu, son 10 yılda yüzde 44 azalarak 14'e kadar geriledi. Bu dönemde mahallenin nüfusunun sadece 2015'te önceki yıla göre arttığı görülüyor.

Bir zamanlar Anadolu'dan İstanbul'a çalışmaya gelen işçilerin mesken tuttuğu mahalle, bu anlamda eski günlerini mumla arıyor.

Hanlarıyla ünlü mahallede özellikle Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen Balkapanı Hanı ile 18. yüzyılda yapıldığı düşünülen Silahdar Hanı öne çıkıyor.

- En kalabalık mahalle Adnan Kahveci'den yaklaşık 8 bin kat küçük

Tahtakale, İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci'den 7 bin 986 kat daha küçük olmasıyla dikkati çekiyor.

Tahtakale Mahallesinin nüfusunun, megakentin diğer kalabalık ilçelerinden Başakşehir'deki Kayabaşı'ndan 7 bin 754 kat, Küçükçekmece'deki Atakent'ten 7 bin 371 kat, Maltepe'deki Zümrütevler'den 6 bin 289 kat, Bahçelievler'deki Zafer'den 6 bin 197 kat, Küçükçekmece'deki Halkalı Merkez Mahallesi'nden 5 bin 765 kat daha küçük olduğu görülüyor.

- Muhtarlık mührü 57 yıldır Seçer ailesinde

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 yaşında olduğunu ve 11 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.

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Seçer, Tahtakale'de 46 yıl muhtarlık yapan babasının vefatından sonra görevi devraldığını, babası gibi kendisinin de ücret talep etmeden vatandaşların muhtarlık işlemlerini çözüme kavuşturduğunu anlattı.

Tahtakale'de 4'ü kadın 14 kişinin nüfusa kayıtlı olduğuna dikkati çeken Seçer, hem İstanbul'un en az nüfuslu hem de kentin önemli ticaret merkezlerinden birini de içinde barındıran mahallede muhtarlık yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tahtakale piyasasının eskisi kadar olmasa da kentin gözde ticaret merkezlerinden olma özelliğini koruduğunu ifade eden Seçer, vatandaşların başta baharat, züccaciye, kırtasiye, saat, hediyelik eşya olmak üzere birçok toptan ürünü Tahtakale'de ucuza bulabildiğini kaydetti.

Seçer, Tahtakale'nin Türkiye'de ticaretin kalbi olduğunu söyleyerek, hanlarıyla da ünlü olduğunu ve eskiyi özlemle yad ettiklerini belirtti.

Tahtakale'yle ilgili bir anısını da aktaran Seçer, "Eskiden esnaf, dükkanını saat 07.10'da açan kişi için 'Cenaze nedeniyle kapalıdır' yazısını dükkanın kepengine yapıştırırdı. Çünkü geç açmış. Saat 07.00 bile geç, 06.00'da dükkanlar açılmaya başlanırdı, şu anda saat 08.00'de açan yok. Eskiden esnaf, dükkanının önünü süpürürdü, şimdi bunları göremiyoruz. Elinde telefon müşteriye 'Hoş geldiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

- "62 yıldır Tahtakale'de yaşıyorum"

Mahalle sakinlerinden 78 yaşındaki Abdülkadir Sarıbıyık ise 62 yıldır Tahtakale'de yaşadığını, 43 yıl boyunca esnaflık yaptığını söyledi.

Sarıbıyık, Tahtakale'de 1971'de açtığı dükkanı bazı nedenlerle 2014'te kapattığını belirterek, şu anda emekliliğin tadını çıkardığını dile getirdi.

Eskiden Tahtakale'de baharatçı, saatçi, kırtasiyecilerin çoğunlukta olduğunu anlatan Sarıbıyık, eski esnafın birbirine bağlı olduğunu, tanıdığını, şimdiki esnafın birbirlerini tanımadığını belirtti.

Abdülkadir Sarıbıyık, yarım asırdan fazla zamandır Tahtakale'de yaşamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

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