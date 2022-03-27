Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

Sınav sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak.

MSÜ sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)