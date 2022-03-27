Muğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mart 2022 14:07
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.K. (52) ile M.İ'nin (46) ilçede oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.
Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız