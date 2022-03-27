4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 27 Mart 2022 14:44
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik terör örgütüne geçit vermiyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımında "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" mesajı verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız