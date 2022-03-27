Trafodan düşen, 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Konya'nın Ereğli ilçesinde trafodan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Mart 2022 16:29
Aydınlar Mahallesi'ndeki trafoda bakım onarım çalışması yapan Muhammet Yeşil (19) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Yeşil'in cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız