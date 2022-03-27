2 ay içinde 220 koyunu öldü, analiz yaptırınca şoke oldu!

Orta ilçesinde yaşayan 51 aşındaki Vahit Ece'nin beslediği koyunlardan 220'si 2 ay içerisinde öldü. Yaşanan ölümlerle ilgili Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Ölen koyunlardan, yedikleri yem, saman ve sudan numuneler alındı. Yapılan incelemeler neticesinde kullanılan yemdeki yüksek metal değerleri sebebiyle hayvanlarının öldüğünü söyleyen Ece, yem firması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Koyunlarının aldığı yemi yedirdikten 5 gün sonra ölmeye başladığını söyleyen Vahit Ece, "Hayvanlarımızın gıda zehirlenmesinden dolayı ölmeye başladığını yetkililere söyledik. Buradaki torba yemleri vermeye başladığımızı ve 5 gün sonra bu koyunların ölümünün başladığını aktardık.

Şu ana kadar 220 tane kuzulu koyun ölmüş vaziyette. Hepsini gömdük. Şu anda yaşayan koyunların bir kısmı burada. Bunlar kuzulu koyunlar. Bu koyunlarda herhangi bir hastalık var mı, kuzusunu emdiren koyunlar hastaysa ayakta kalır mı" dedi.

"FELÇ GEÇİRİP TEK TEK ÖLDÜLER"

25 Ocak tarihinde ara yem olarak 25 torba yem geldiğini anlatan Ece, "Yemleri verdikten sonra ölümler başladı. 5 günde yaklaşık 80 koyun düşmeye başladı. Sinirsel semptomların ardından bildiğimiz felç geçirip 3'üncü günü can çekişe çekişe ölmelerini izledik" diye konuştu.

Hayvanlarının ölüm sebebinin ağır metal zehirlenmesi olduğunu kaydeden Vahit Ece, "Resmi belgeleri isteyen herkese verebilirim" dedi.