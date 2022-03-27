Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı, Eğitim gündemini,sendikal gündemi değerlendirdik.Öğretmen ataması için Ulus'ta toplanan meslektaşlarımıza desteğimizi belirttik.

'Öğretmen Ataması Yapılsın Talebi Doğal ve Yerinde Bir Taleptir'

Yalçın: Sistemde ücretli öğretmenin varlığı,kadrolu öğretmen açığıdır bir anlamda.Mezunların ücretli olması yerini atanmış olması eğitim sendikası olarak bizim en doğal arzumuzdur. Talebi destekliyoruz. Açıklamasında bulundu.