Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Isparta 1 No'lu Şube toplantısında yaptığı konuşmada, 'Ücretli öğretmen varlığı, kadrolu öğretmen açığı anlamındadır, Öğretmen Ataması Yapılsın Talebi Doğal ve Yerinde Bir Taleptir' İfadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Mart 2022 18:41
Memur-Sen Genel Başkanı, Eğitim gündemini,sendikal gündemi değerlendirdik.Öğretmen ataması için Ulus'ta toplanan meslektaşlarımıza desteğimizi belirttik.
'Öğretmen Ataması Yapılsın Talebi Doğal ve Yerinde Bir Taleptir'
Yalçın: Sistemde ücretli öğretmenin varlığı,kadrolu öğretmen açığıdır bir anlamda.Mezunların ücretli olması yerini atanmış olması eğitim sendikası olarak bizim en doğal arzumuzdur. Talebi destekliyoruz. Açıklamasında bulundu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız