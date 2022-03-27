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Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Isparta 1 No'lu Şube toplantısında yaptığı konuşmada, 'Ücretli öğretmen varlığı, kadrolu öğretmen açığı anlamındadır, Öğretmen Ataması Yapılsın Talebi Doğal ve Yerinde Bir Taleptir' İfadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Mart 2022 18:41
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Ali Yalçın'dan 'öğretmen ataması' açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı, Eğitim gündemini,sendikal gündemi değerlendirdik.Öğretmen ataması için Ulus'ta toplanan meslektaşlarımıza desteğimizi belirttik.

'Öğretmen Ataması Yapılsın Talebi Doğal ve Yerinde Bir Taleptir'

Yalçın: Sistemde ücretli öğretmenin varlığı,kadrolu öğretmen açığıdır bir anlamda.Mezunların ücretli olması yerini atanmış olması eğitim sendikası olarak bizim en doğal arzumuzdur. Talebi destekliyoruz. Açıklamasında bulundu.

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