Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu ölen 4 kişinin cenazesi defnedildi

Torunları Ceren Yüksel ile Murat Yoldaş'ın Akçaabat ilçesindeki nişan töreninden dönerken 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rahmi ve eşi Fadime Yüksel ile Mehmet ve kardeşi Recep Uzuner için Tonya Merkez Ali Ağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yüksel ve Uzuner aileleri ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ile vatandaşlar katıldı.

Törene nişanlısı Murat Yoldaş ile katılan Ceren Yüksel, dedesi Rahmi, babaannesi Fadime Yüksel ve diğer dedesi Recep Uzuner için gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Osman Aydın tarafından ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Yüksel çiftinin cenazeleri Kaleönü Mahallesi, Uzuner kardeşlerin cenazeleri ise Karşular Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kazayı gören ve ekiplere bilgi veren İskenderli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gül, AA muhabirine, yaşanan elim kazada büyük bir kaya parçasının kamyonetin üzerini kapladığını söyledi.

Öte yandan kazanın olduğu Karaağaçlı Mahallesi'nde trafik tek şeritten ilerlerken, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve Tonya Belediye Başkanı Beşel, bölgede incelemelerde bulundu.

Karayolları ekipleri, bölgede zaman zaman trafiği keserek taş düşürme işlemi yapıyor.

Tonya ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında dün, 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düşmüş, kazada Rahmi ve Fadime Yüksel ile Mehmet ve Recep Uzuner hayatını kaybetmişti.