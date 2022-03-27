İstanbul Havalimanı'nda panik anları: Bomba ihbarı yapıldı
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Moskova seferini yapacak olan yolcu uçağına kalkıç öncesi bomba ihbarı yapıldı. İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçakta aramalar yapılırken, ihbar asılsız çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Mart 2022 20:06
Edinilen bilgiye göre, Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkışı öncesi bomba ihbarı yapıldı.
EKİPLER ARAMA YAPTI
Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken, polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu.
Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının arttığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız