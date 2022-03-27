Bayraktar'dan heyecanlandıran 'KIZILELMA' paylaşımı

Bayraktar, paylaşımında, "Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı. İşte Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflar...

NE OLMUŞTU?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

Bayraktar Kızılelma, gerçekleştireceği agresif manevralar ve gelişmiş yapay zeka ile gelecekte güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en güçlü unsurları arasında yer alacak.