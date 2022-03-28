28 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'da Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısına katılacak.

- Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile bir araya gelecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek, ardından Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile baş başa görüşecek.

- Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü-Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma" başlıklı birinci oturumuna iştirak edecek.

(Lübliyana)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürprize ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, İtalya ile yapılacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Konya/17.30/18.30)

2- İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve takımdan bir futbolcu online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı yapacak. İtalya Milli Takımı, özel maç için Konya'ya gelecek.

(13.00/19.00)

3- Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(İstanbul/13.15)

4- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da serbest stil mücadelesiyle başlayacak.

(Budapeşte)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Arkas Spor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/14.00)