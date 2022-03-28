28 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
28 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'da Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısına katılacak.
- Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile bir araya gelecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek, ardından Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile baş başa görüşecek.
- Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı "Parlamentoların Acil Durum Politikalarındaki Rolü-Demokratik Yönetim İçin Dayanıklılık Oluşturma" başlıklı birinci oturumuna iştirak edecek.
(Lübliyana)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, AFAD ile Katar Hayır Kurumu arasındaki protokolün imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce sosyal medyadan duyurduğu sürprize ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, İtalya ile yapılacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
(Konya/17.30/18.30)
2- İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve takımdan bir futbolcu online bağlantı yöntemiyle zoom üzerinden basın toplantısı yapacak. İtalya Milli Takımı, özel maç için Konya'ya gelecek.
(13.00/19.00)
3- Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı'nın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(İstanbul/13.15)
4- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da serbest stil mücadelesiyle başlayacak.
(Budapeşte)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Arkas Spor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/14.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız