Savcı Sayan'dan vatandaşlara 'et' sözü
Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ramazan'da et alamayan Ağrılı vatandaşlara her gün 2 kilo et göndereceklerini söyledi.
Eklenme : 28 Mart 2022 10:08
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ağrılı vatandaşlara müjdeli haberi verdi.
Sayan, "AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir " ifadelerini kullanarak; Ramazan ayında durumu olmayan ve evine et alamayan ailelere 2 kilo et sözü verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız