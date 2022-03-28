WhatsApp, 2 GB'a kadar dosya gönderimi için testlere başladı

Günümüzün en popüler mesajlaşma ve iletişim platformu olan WhatsApp'a mesajlara emojiler ile tepki verme özelliğinin geleceğini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Her geçen gün yeni bir özellik kazanan WhatsApp, dosya gönderimi ile ilgili yeni özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp ile ilgili yaptığı doğru tahminler ile tanınan WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp, 2 GB büyüklüğünde dosya gönderimi yapılmasına izin verecek. Hatırlatmak gerekirse WhatsApp kullanıcıları şu an için 100 MB'a kadar olan dosyaları gönderebiliyor.

Bu durumu değiştirmek isteyen WhatsApp, 2 GB'a kadar dosya transferi yapmak için test sürecine başladı. Edindiğimiz bilgilere göre söz konusu test süreci küçük bir kullanıcı grubu ile birlikte Arjantin'de başladı. Test sürecinde kullanıcılar, büyüklüğü 2 GB'a kadar olan medya dosyalarının gönderimini WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi.

2 GB'a kadar dosya gönderiminin şu an için WhatsApp'ın iOS platformundaki mobil uygulaması için test aşamasında olduğunu da ekleyelim. Test sürecindeki özelliğin ne zaman tüm kullanıcılar için sunulacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Büyüklüğü 2 GB'a kadar olan büyük dosyaların gönderimi için genelde WeTransfer, DropBox, Google Drive ve OneDrive gibi uygulamalar kullanılıyor. WhatsApp'ın en önemli rakipleri arasında bulunan Telegram içinde de 2020 yılından bu yana 2 GB'a kadar dosya gönderiminin izin verildiğini de hatırlatalım. Konu ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.