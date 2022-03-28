Dolar günü düşüşle kapattı
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından günü 14,83 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,8520
|14,8530
|14,8370
|14,8380
|Avro
|16,3590
|16,3600
|16,2800
|16,2810
|Sterlin
|19,5630
|19,6610
|19,3610
|19,4590
|İsviçre Frangı
|15,9410
|16,0210
|15,8160
|15,8950
|ANKARA
|ABD Doları
|14,8220
|14,9020
|14,8070
|14,8870
|Avro
|16,3190
|16,3990
|16,2400
|16,3200
|Sterlin
|19,5030
|19,7130
|19,3010
|19,5110