Hastanede hemşireyi darbeden 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 11:02
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün, hasta yakınları sıra bekleme nedeniyle tartıştıkları hemşire R.Y'yi darbederek yaralamış, olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız