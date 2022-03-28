Sınıfta öğrenci, öğretmeninin başına poşet geçirdi!

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, ders esnasında bir öğrencisinin ayağa kalkarak kendine yönelik hareketleri sonrasında ne yapacağını şaşırdı.

Başka bir öğrenci tarafından çekilen bu görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara'daki olay "Bu öğrencilere ne oluyor?" diye sordururken, sosyal medyaya yeni bir görüntü düştü. Derste öğretmeninin arkasından yaklaşan bir öğrenci, sınıfta herkesin içinde öğretmeninin başına poşet geçirdi. O anlar sosyal medyadan "Dersinden kaldığım hocayı paket yapıyorum" notuyla paylaşıldı.