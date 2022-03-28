Haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.
Bakan Koca "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
Sağlık Bakanlığının 12-18 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 12-18 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Vakalar bir önceki haftaya (5-11 Mart) göre, İstanbul'da 340,61'den 239,48'e, Ankara 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de 324,82'den 247,16'ya düştü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız