Ali İhsan Yavuz AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'a konuk oldu, Yeni Seçim Kanunu Yasa Tasarasına ilişkin tüm detayları ve gündemdeki başlıkları değerlendirdi. Yavuz "Biz kendi içimizde 2 yıldan daha uzun bir zamandır Seçim Kanunu'na yönelik çalışmalarımızı çok önceden beri yapıyoruz. 2017 yılında komisyonlar kurmuştuk. Siyasi Partiler Yasası Komisyonu ve Seçim Kanunları Komisyonu..." dedi.

"CHP içerde önerge verme ihtiyacı duymadı"

"Artık oylar konusunda işin gerçeği kamuoyunun sandığı gibi değil" diyen Yavuz "Burada bir baraj meselesi var. Yüzde 10'luk baraj yüzde 7'ye indirildi. Onun dışında partilerin seçime katılmasıyla ilgili değişiklikler var. O dağılımı ve milletvekili dağılımıyla ilgili bir değişiklik var. Seçim kurullarına göre değişiklik var. Ve son olarak seçmenin kendisine yönelik değişiklikler var. Mesala bunun ağırlık noktasını ne oluşturuyor? Siz dediniz ki artık oylar oluşturuyor. Halbuki gerçek böyle değil kanunda. Ağırlık merkezini seçmenle ilgili konular oluşturuyor. En fazla eleştiri alan konu artık oy diye bahsedilen milletvekili oy dağılımı. Bu artık oy meselesine ilişkin komisyonda CHP'nin çokta bir eleştirisi olmadı. CHP içerde önerge verme ihtiyacı duymadı. Görünürde kıyameti kopartıyorlar ama komisyon çalışmalarında bir tane önerge vermediler. Önerge teklifi CHP ve HDP 'den gelmedi İYİ Parti'den geldi." ifadelerini kullandı.

"Seçmen kaydının dondurulmasını engelleyen hüküm koyduk"

Yavuz "Seçmenin son bir yıl içinde sürekli bulunduğu adreste bulunma meselesi... Biz bunu değiştirdik, o 3 aya indi. Yani Süleyman Soylu 6 aya inmesi daha doğru olur demişti. Biz orda 3 aya indirdik. CHP'nin takıldığı madde bunun ağırlık merkezini oluşturmuyor. Bu kimin lehine yapıldı? Bunun ağırlık merkezini seçmenlere yönelik yapmış olduğumuz düzenlemeler oluşturuyor. Adres kapanması sebebiyle insanlar seçmen hakkını kaybetmeyecek. Usulsüz seçmen kaydı kanaati oluşuyorsa seçmen kaydı donduruluyor. 88 bin 916 kişinin seçmen kaydı geçtiğimiz seçimlerde donduruldu." dedi.

"Yüzde 7'lik baraj seçmene ait faydadır"

Yavuz "Biz buna istinaden seçmen kaydı kapatılamaz diye kanun koyduk. Buna ilişkin bir usulsüz nakil söz konusu olduğunda eski adresine dönecek ve seçmen hakkı devam edecek. Biz bu hükmü de koyduk. "Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçmen olma hakkı elinden alınamaz" dedik. Seçmen güncellemeleri 1 Kasım itibariyle başlayacak. Seçim gününe göre 6 ay, seçmen kütüklerinin alınmasından itibaren sayacaksak geriye doğru 3 ay. Yüzde 7'lik baraj seçmene ait faydadır." diye konuştu.

"Hazine yardımı elbette barajı geçen partiler için söz konusudur"

"2018'de seçime katılan parti sayısı 12. 2019 seçimlerinde 13. 2021'de bir seçim yapıldı Afyon'un Güney Beldesi'nde" diyen Yavuz "Orada katılmayı hak eden parti sayısı ise 20. 2022'ye geldiğimizde bugün itibariyle bu sayı 24. O trendin farkında mısınız? Nasıl yukarıya çıkıyor. Kurulan parti sayısı 110'du. 2021'de. 2022'ye girdiğimizde 120'ye çıktı. Bir parti kuruluyorsa onun en önemli amacı seçim kazanmak olmalıdır. Bir parti seçime giriyorsa sadece milletvekili alma niyetiyle girmez. Hazine yardımı elbette barajı geçen partiler için söz konusudur." dedi.

"Bizim en önemli beklentimiz Cumhurbaşkanı'nı Cumhur İttifakı'nın seçmesidir"

"Küçük partilerin daha az oy almış partilerin tek misyonunun büyük partilerin milletvekili sayılarını artırmalarına gelen bir fotoğraf arz etmesi, az oy almış partileri de rahatsız etmesi gereken bir unsurdur" diyen Yavuz "Bu çerçevede Millet İttifakı küçülecek mi? derseniz, daha da büyüyebilir ya da küçülebilir. Bilmiyorum. Partiler hangi niyetle ittifakların içerisinde yer alacaklar ona bakmak lazım. Mesala Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bu ittifakın içeresinde neden yer alıyor? MHP ve AK Parti'nin barajı aşmak gibi bir derdi yok. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın unsurlarının bu ittifakın içerisinde bulunma dertleri baraj olamaz. Daha dün açıkladı Devlet Bahçeli 'Bizim en önemli işimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmektir' bizi anlamayanların komplo teorisidir bu. Bizim baraj derdimiz yok. Biz neden birarada olacağız yine? Bizim en önemli beklentimiz Cumhurbaşkanı'nı Cumhur İttifakı'nın seçmesidir. ifadelerini kullandı.

Son anketler neyi gösteriyor?

Anketlerle ilgili Yavuz "AK Parti'nin oy oranında herhangi bir düşüşün olmadığını söylersem bilmiyorum, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin keyfi kaçar mı? Onlar birtakım siteler üzerinden manipüle edilmiş anketler yayınlasada bizim yapmış olduğumuz anket sonuçları bir önceki seçimde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın almış olduğu oy oranının altına düşmeyeceğimizi bize gösteriyor. Bütün bunları sadece AK Parti'ye yarasın diye yapmış olsaydık böyle mi kanun teklifi oluşturulurdu? Biz böyle bir saikle hareket edemeyiz. Neden? Cumhurbaşkanımız diyor ki Türkiye'nin lehine olan hususlarda AK Parti'nin aleyhine olsa da yürüyüp gitmemiz gerekir. Biz bir çalışmayı yaptığımızda AK Parti'nin lehine mi diye bakmayız. Milletimizin lehine mi? Ona bakarız." diye konuştu.