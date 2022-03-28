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Salgın sonrası yurt dışında eğitim almak öğrenci sayısında artış yaşanıyor

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Engin Kurtuluş:- "Salgın sonrası yurt dışında talep artışı gözlemliyoruz. Bu artışın en önemli sebebi ülkelerde azalan yabancı öğrenci sayısı nedeniyle sundukları burs ve imkanların genişletilmesi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 15:32
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Salgın sonrası yurt dışında eğitim almak öğrenci sayısında artış yaşanıyor

Salgın nedeniyle ülkelerin kapanmalarından kaynaklı uluslararası öğrenci sayısının düşmesine karşın 2021'in sonunda itibaren kalkan yasaklarla birlikte uluslararası öğrenci hareketliliği arttı.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrencileri kapma yarışına giren ülkeler ardı ardına burs fırsatları, ek çalışma izinleri ve daha birçok ayrıcalık açıklamaya başladı.

Uluslararası öğrencilerden 8 hafta boyunca 630 Avustralya doları vize başvuru ücreti alınmayacağını açıklayan Avustralya, iki haftada 40 saat olan öğrenci çalışma izni sınırını da kaldırdı. Bu izin sayesinde öğrenciler, eğitim maliyetlerinden fazlasını çalışarak kazanabilecek.

Türk öğrencilerin de en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olan Amerika ise STEM mezunlarının diğer ülkelerden ziyade ABD'de yaşamasını ve çalışmasını kolaylaştırmak için gerekli yasaları çıkartacak. Son dönemde popülerliği daha da artan Kanada ise aşı zorunluluğunu kaldırdı ve Türk öğrencilerin de başvurabileceği CAD 10 bin 200'lük burs açıkladı.

Türk öğrencilerin ilk tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Almanya, üniversitelere kayıtlı uluslararası öğrenci sayısında artış olduğunu ve Türk öğrencilerin başvurularının yüzde 32 arttığını, gelecek dönemde daha da artış beklediklerini kaydetti. Almanya, Türk öğrencilere özel kontenjanların ve burs imkanlarının artacağını belirtti.

- Üniversitelerin temsilcileri Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin en büyük yurt dışı eğitim fuarı, 2-9 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir ve online seçenekleri ile düzenlenecek.

Türkiye'nin en büyük yurtdışı eğitim fuarı Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları'nın Genel Müdürü Engin Kurtuluş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, pandemi sonrası yurt dışında talep artışı gözlemlediklerini belirtti.

Bu artışın en önemli sebebinin ülkelerde azalan yabancı öğrenci sayısı nedeniyle sundukları burs ve imkanların genişletilmesi olduğunu aktaran Kurtuluş, Türk öğrencilerin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Döviz kuru artışının olumsuz bir etkisi olacağını düşündüklerini aktaran Kurtuluş, normalleşme sonrası ortaya çıkan imkanlar ile başvuru sayılarında patlama yaşandığını belirtti.

İyi bir kariyer elde edip geleceğini garanti altına almak isteyen öğrencilerin fuara taleplerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Kurtuluş, nisan ayındaki fuarlarına 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

- Yıllık 2 bin dolara Amerika'da burslu üniversite fırsatı

Fuara özel çok önemli bir burs fırsatı müjdesi veren Kurtuluş, Amerika'daki üniversitelerden birinin yıllık sadece 2 bin dolara Türkiye'den 10 öğrenci alacağını ve bu öğrencilerin 4 yıl boyunca yıllık 2 bin dolara eğitimlerine devam edebileceğini belirtti.

Kurtuluş, burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencileri fuara davet ederek fuara katılmak isteyenlerin www.akare.com.tr adresinden ücretsiz kayıt olabileceğini bildirdi.

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Avrupa'ya gidiş dönüş uçak biletleri, IELTS sınavına ücretsiz katılım hakkı ve ücretsiz yurt dışı eğitim gibi çekilişlerin de olacağını aktaran Kurtuluş, yurt dışında lise, üniversite, dil eğitimi veya yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye etti.

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