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İnstagram Hesabım Çalındı Ne Yapmalıyım?

dönemlerde İnstagram hesaplarının çalınması daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu durum, hesabı olan herkesi tehdit ediyor. Çünkü günün birinde sizin de hesabınız çalınabilir. Ve bu durumda tüm özeliniz elinizden gidebilir. Bilgilerinizin, konuşmalarınızın ve gönderilerinizin bir başkası tarafından ele geçirilmesi son derece tehlikelidir.



Çalınan İnstagram hesabını kurtarabilmek için teknoloji ve sosyal medya haber sitesi olan Webhakim.com şu adımları takip etmeniz gerektiğini söylüyor:

. İnstagram ''giriş yap'' bölümüne giriniz.

. Bu bölümde ''şifreni mi unuttun'' butonuna basınız.

. Kullanıcı adınızı yazınız.

. ''Giriş bağlantısı gönder'' kısmına basınız.

. Size sunulan seçeneklerden birini tercih ediniz. (Not: Eğer tek link ile kimlik doğrulatma alanına ulaşmak istiyorsanız webhakim.com'a gidip, sağ üstteki arama bölümüne "instagram" yazıp aratın. Şikayet formu veya hesabım hacklendi bölümüne gidin. Oradaki istediğiniz forumları doldurun.)



Böylece tercih etmiş olduğunuz seçeneklerden birine kod gelecektir. Bu kod sayesinde hesabınıza tekrardan giriş yapabilirsiniz. Bunun sonucunda şifrenizi anında sıfırlayabilirsiniz.



Çalınan Hesap İçin Suç Duyurusunda Bulunmak



Hesabınız çalındığında bunu yapan kişi ya da kişiler kötü amaçlarını ortaya çıkarabilirler. Hesabınızı kullanarak usulsüz işler gerçekleştirebilirler. Bunu engellemeniz mümkün olmayabilir. Ayrıca instagram hesabınızı alan kişiyi şikayet edebilirsiniz.

Siz hesabı kurtarayım derken adınızı kullanarak birçok suça girişilebilir. Bunun için hukuki bir süreç başlatma şansınız vardır. Hesabınızı polise şikayet ederek durumu daha ciddi bir hale getirebilirsiniz. Böylece İnstagram'ınızı kimin çaldığını da öğrenme fırsatınız olur. Ancak bu süreçler biraz uğraştırıcıdır.



Çalınan İnstagram Hesabını Nasıl Kapatırım?



Her şeyi denemenize rağmen hesabınızı bir türlü kurtaramadıysanız, geriye tek bir yol kalıyor. O da hesabın kapatılmasını sağlamaktır. Bunu yapabilmek için hesabın şikayet edilmesi gerekir. Şikayetler için arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Hesabın çalındığına dair yapılan şikayetler sonucunda İnstagram, inceleme başlatır. Ancak incelemelerde herhangi bir usulsüzlük bulunmaz ise hesabınızın kapatılması gerçekleşmez.



Hesabınızın çalınması durumunda ne yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekir. İnstagram hesabım çalındı sorununuzu doğru yollardan halledebilmeniz için gerekli adımlar aşağıda anlatılmıştır. Hesabınızın erişimini tekrar elde etmek istiyorsanız, adımların hiçbirini atlamamanız gerekir.



Aslında birinin hesabını ele geçirmek çok zor bir şey değildir. Basit yöntemler sayesinde kolayca erişim sağlanabilir. Bunu yaşamamak için şifrenizin çok güçlü olması gerekir. Genelde zayıf şifre kullanan insanların hesapları daha hızlı bir şekilde çalınır. Bu nedenle çalınma durumlarına maruz kalmamak için şifre detayına çok dikkat etmelisiniz.



Bunun dışında takipçi kazanmak için girdiğiniz siteler de hesabınızı çalabilirler. Çünkü bu siteler takipçi kazandırma adı altında sizden hesap bilgilerinizi talep edecektir. İşte bu tür etkenler yüzünden hesabınızın çalınmasına davetiye çıkarabilirsiniz. İnstagram hesap kurtarma aşamalarına geçmeden önce bu bilgileri dikkate almak önemlidir.



Çalınan İnstagram Hesabımı Nasıl Geri Alabilirim?



Çalınan İnstagram hesabını geri alabilmeniz mümkündür. Ancak bunun için birtakım aşamaları yerine getirmeniz gerekir. Hesap açarken sizden telefon numarası ya da e-posta adresi istenir.

Eğer vermiş olduğunuz telefon numarasını ya da e-posta adresinizi aktif şekilde kullanıyorsanız, işiniz daha kolay olur. Ancak bunlardan birini aktif olarak kullanmıyorsanız, işiniz biraz zordur.

''Daha fazla yardıma ihtiyacım var'' butonundan ilerleyerek hesabınızın gerçekten size ait olduğunu kanıtlamanız gerekir. Bunun için İnstagram, size birkaç soru soracaktır. Bu soruları istenilen şekilde yanıtlayarak ilerlemeniz gerekir.

Bundan sonra yapacak bir şey kalmaz. Tek yapmanız gereken şey, incelemelerin tamamlanmasını beklemektir. Eğer çalınan hesabın size ait olduğu tespit edilirse hesabınızı geri almanız mümkün hale gelir.



Çalınan İnstagram Hesabımın E-postası Değiştirilirse Ne Yapabilirim?



İnstagram hesabını çalan dolandırıcılar, son derece gözü açık hareket ederler. Çünkü hesabı ele geçirir geçirmez, e-postanızı değiştirirler. Böylece hesap kurtarımı yapamamanızı sağlarlar.

E-posta değiştirildikten sonra yapabileceğiniz en doğru şey, bunu İnstagram'a bildirmektir. Hesabınızın çalındığını ve e-posta adresinizin değiştirildiğini bildirmelisiniz. Sorunu ne kadar dikkatli ve detaylı açıklarsanız, size yardım etmeleri o kadar kolay olur. Şirketin size net olarak güvenmesi ve inanması gerekir. İncelemelerden sonra yetkililer size geri dönüş sağlayacaktır.



İnstagram Hesabımın Çalınmaması İçin Ne Yapabilirim?



İnstagram'ınızın çalınmaması için dikkat etmeniz gereken püf noktalar vardır. Bu hususta ilk yapılması gereken şey, şifre değişikliğidir. Kimsenin aklına gelmeyecek ve son derece karmaşık şifreler oluşturmalısınız. Daha sonra yapmanız gereken adım ise kimlik doğrulamasıdır.

İki faktörlü kimlik doğrulamasının aktif konuma getirilmesi gerekir. Hesabınıza farklı uygulamalardan giriş yapmamaya dikkat edin. Özellikle de güvenilir olmayan sitelerle kullanıcı bilgilerinizi asla paylaşmayın.

Bu şekilde güvenli bir kullanım yaptığınız sürece İnstagram'ınızın çalınması imkansız hale gelir. Tedbirli olmak sizin elinizdedir. Tanımadığınız kişi veya kurumlarla bilgi paylaşımında bulunmayın. Aynı zamanda bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara tıklamayın.



Çalınan İnstagram Hesabını Geri Alabilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler



Çalınan İnstagram hesabını geri alabilmek için dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:



. Hesabınızı oluştururken kullandığınız telefon numarası veya e-posta adresi her zaman açık olmalıdır.

. İnstagram'ın size ilettiği soruları doğru şekilde yanıtlamalısınız.

. Kimlik doğrulama sırasında dikkatli olmalısınız.

Hesabı geri alabilmek için gerçek bir kullanıcı olmanız gerekir. Eğer resimlerdeki kişi siz değilseniz, yani sahte hesap kullanıyorsanız geri alma işlemi başarısız olacaktır.

İnstagram'ın çalınması durumunda nasıl hareket etmeniz gerektiği yukarıda açıklanmıştır. Hesabınızın güvenliğini korumak, en çok size bağlı bir durumdur. En başta basit şifreler sizi ele verir.

Ayrıca hesabınızı farklı hesaplarınıza bağlayarak daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-posta ya da telefon numaranıza her zaman erişim sağlayabilmeniz gerekir. Böylece herhangi bir çalınma durumunda hesabınızı geri almanız son derece kolay olur.

