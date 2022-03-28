Jandarma Astsubay kalp krizinden hayatını kaybetti

Çorum İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Köçer'in naaşı, Kayseri'nin Develi ilçesine getirildi.

Ailesi ve yakınları, Köçer'in cenazesi ile fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İlçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından Köçer'in naaşı, Develi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Köçer'in ailesi, yakınları ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Köçer'in nişanlı olduğu ve bugün nikahının kıyılacağı öğrenildi.

İskilip İlçe Komutanlığında görev yapan Köçer, bir yakınını ziyaret için geldiği Çorum'da aniden rahatsızlanınca ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Köçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.