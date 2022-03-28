İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 18:30
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.
Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.
Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri yarın saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.
Müzakereler iki gün sürecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız