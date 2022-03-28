Elektrik süpürgeli tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Bingöl'den Bolvadin'e gelen iki kişinin, üzerinde haç işareti bulunan madeni para büyüklüğünde ve 1 kilo ağırlığındaki çok sayıdaki objeyi satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin anlaştıkları alıcıyla objeleri satmak için buluştukları sırada, ekipler baskın düzenledi.

Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken, yanlarında bulunan objeleri etrafa saçtı. Şüphelileri yakalayıp gözaltına alan polis, etrafa saçılan objeleri de elektrikli süpürgeyle topladı.

Ele geçirilen objelerin gerçek olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılırken, 200 bin lira karşılığında satmak için Bingöl'den Bolvadin'e gelen G.S. ve A.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

