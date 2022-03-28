Trabzon'da motosikletli polis, kazada yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 18:02
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü geçişinde, Ömer Y. yönetimindeki 61 M 0027 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ali Şen'in kullandığı 61 A 5492 plakalı polis motosikleti çarpıştı.
Kazada yaralanan polis memuru Ali Şen, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kazaya ilişkin ilgililerden bilgi aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız