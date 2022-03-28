'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi

EBS Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar açıklamasında, "Haydar Akın müdürümüz görevine iade edildi. Bir yanlıştan dönüldü. Başta Genel Başkanımız, teşkilatımız ile sivil toplum örgütlerimiz olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube üyelerinin haklarını koruma noktasında faaliyetlerine devam ederken, geçtiğimiz günlerde EBS Bursa 1 No'lu Şube'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı; "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenine ve yöneticisine sahip çıkmasını bekliyoruz." çağrısı karşılık buldu. Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın görevine iade edildi.

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eğitim Bir Sen olarak görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Geçtiğimiz günlerde Haydar Akın müdürümüzün görevden alınması gerçekleştirdiğimiz eylemle kınayarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştuk. Çağrımız bugün karşılık buldu. Bir yanlıştan dönüldü. Hamdolsun. HaydarAkın Müdürümüz görevine iade edildi. Mithatpaşa Ortaokulu'nun önünde gerçekleştirdiğimiz eylemde bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Çakırcı, teşkilatımız ile sivil toplum örgütlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere sosyal medya ve çeşitli platformlardan haksız, hukuksuz karara tepki gösteren herkese çok teşekkür ediyorum"