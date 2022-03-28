İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılacak
İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 20.30'dan itibaren yeniden açılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 19:01
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın yeniden açılacağı belirtildi.
İstanbul Boğazı gemi trafiği sabah saat 09.38'de çift yönlü askıya alınmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız