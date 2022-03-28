Bakan Kurum: Çevre ve Çocuk Akademisi'ni yakında açıyoruz

MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
MEB'in okullara gönderdiği kitapları hurdacıya satan memur tutuklandı
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8 oldu
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Erdoğan: Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
İstanbul müzakeresinin tarih ve saati belli oldu
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
Konya Şeker'den fiyat artışı açıklaması: Zam yapmadık
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
Meteorolojiden sevindiren haber! Hava sıcaklıkları artacak
Meteorolojiden sevindiren haber! Hava sıcaklıkları artacak
Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçti? Devlet ne kadar fark ödeyecek?
Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçti? Devlet ne kadar fark ödeyecek?
6'lı masadan vatandaşın yarısının haberi bile yok
6'lı masadan vatandaşın yarısının haberi bile yok
Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
İğneada'da tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
İğneada'da tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
Süt üreticileri de süt fiyatlarının arttırılmasını talep etti
Süt üreticileri de süt fiyatlarının arttırılmasını talep etti
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
İnternete yüzde 70 zam geliyor
İnternete yüzde 70 zam geliyor
AYM Başkanı: Bireysel başvuru derdest dosyası 90 bine dayanmış durumda
AYM Başkanı: Bireysel başvuru derdest dosyası 90 bine dayanmış durumda
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'doğal afetlere karşı önlem' uyarısı
İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine 'doğal afetlere karşı önlem' uyarısı
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 922 lira seviyesinden işlem görüyor
2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu
Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Mart enflasyonu çift haneye geçmemek için direniyor!
Mart enflasyonu çift haneye geçmemek için direniyor!
MEB, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı
MEB, okullarda Metaverse altyapısı hazırlıklarına başladı
Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz yolda! - Haritalı
Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz yolda! - Haritalı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7'si ağır 33 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 7'si ağır 33 yaralı
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama
Altı muhalefet partisi genel başkanından ortak açıklama
24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti
24 saatte 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Görüşmenin yeri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Görüşmenin yeri belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Kurum: Çevre ve Çocuk Akademisi'ni yakında açıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çocukların başta sıfır atık olmak üzere çevreye, doğaya, iklime dair her konuyu filmlerle online derslerle öğrenecekleri, dijital ortamda eğitim verecek ilk 'Çevre ve Çocuk Akademisi'nin yakında açılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 19:48
Yazdır
Bakan Kurum: Çevre ve Çocuk Akademisi'ni yakında açıyoruz

Kurum, OSTİM İlköğretim Okulu'nda düzenlenen "Çevre Dostu Bin Okul Projesi" tanıtım programında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile iklim değişikliğiyle mücadelede her yaştan çocuğu ilgilendiren çok kıymetli adımlar attıklarını söyledi.

Bakan Kurum, özellikle 7. ve 8. sınıflarda okutulan "Çevre Eğitimi" dersinin, iklim değişikliğiyle uyumlu bir ders olarak yenilenmesi, yine seçmeli ders olarak okutulan derslerin isminin "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği" olarak değiştirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çevre eğitiminin ilkokulda başlaması adına Çevre Dostu Okul Projesinin yürütülmesinin de önemli olduğunu ifade eden Kurum, gelecek nesillerin çok daha iyi şartlarda eğitim alacaklarını ve daha iyi bir çevrede yaşayacaklarını kaydetti.

Kurum, dünyada pek çok tabiat olayına sebep olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, net sıfır emisyon hedefini ortaya koyduklarını ve tüm meslek dallarını ilgilendiren bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

Murat Kurum, "Bu proje çocuklarımızda çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak çok özel, çok önemli ve anlamlı bir proje. Projeyle her ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1000 okulumuz, çevre dostu, iklim dostu, sıfır atık uyumlu olacak. OSTİM İlkokulumuz da bu 1000 okulun en başarılı örneklerinden biri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Çevre bilincinin yerleşmesi ve özellikle çocuklara aktarılmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin hem yerel hem de ulusal alanda çok önemli projeler arasında yer aldığını kaydeden Murat Kurum, "Kökleri 1000 yıllık medeniyetimize uzanan, ülkemizin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi, Anadolu'nun engin tecrübesinden dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketi olmuştur." diye konuştu.

Uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülen Sıfır Atık Projesi'nin, geçen yıl BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'nü aldığını, Akdeniz Parlamenter Asamblesinde 16. Genel Kurulu'nda da yüzlerce proje arasında birinci olduğunu belirten Kurum, "Bu büyük hareket, 15 milyon gencimize ulaşan, Türkiye'nin en geniş çaplı sıfır atık eğitim seferberliğine dönüştü." dedi.

Bakan Kurum, 2023 yılına gelindiğinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Sıfır Atık Projesi'nin tamamen hayata geçmiş olacağını belirterek, amaçlarının çocuklara tertemiz bir Türkiye, tertemiz bir dünya bırakmak olduğunu dile getirdi.

- "GreenMetric programında ilk 10'a gireceğiz"

Çocukları sadece eğitmediklerini, onlara önemli görevler de verdiklerini, bu kapsamda çevre ve doğanın minik savunucuları çevre müfettişlerinin "arı gibi çalıştıklarını" ifade eden Kurum, 209 üniversiteden genç iklim elçilerini belirlediklerini, bu gençlerin üniversitelerinde, iklim değişikliği ile mücadele için kolları sıvadıklarını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın iklim dostu üniversitelerini oylayan GreenMetric programında ilk 10'a gireceğiz. Her yıl en az 1 üniversitemizin o listede olmasını sağlayacağız. Bu hedefle, şu an 209 üniversitemiz, hocalarımız, öğrencilerimiz harıl harıl çalışıyor. Gençlerimize, çocuklarımıza, sıfır atık, çevre ve doğa bilinci, iklim değişikliği konularına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla her gün yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımıza ve ailelerimize bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin dijital ortamda eğitim verecek ilk 'Çevre ve Çocuk Akademisi'ni yakında açıyoruz. Zengin içerikli video ve animasyonların yer alacağı bu akademi ile çocuklarımız hem eğlenecekler hem de başta sıfır atık olmak üzere, çevreye, doğaya, iklime dair her konuyu filmlerle online derslerle öğrenecekler. Tıpkı bir dijital üniversite formatında olacak bu platformda, çocuklarımız için Sıfır Atık, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği, Doğa ve Sanat, Çevre ve İletişim Akademileri ile İklim Elçileri ve Çevre Müfettişleri Kulüpleri yer alacak. EBA entegrasyonu ile birlikte 18 milyon öğrencimizin ulaşabileceği platform, çocuklarımıza sürekli yenilenen çok zengin bir içerik sunacak."

Kurum, Çevre Dostu Bin Okul Projesi için Emine Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın da katıldığı programda konuşmaların ardından, Bakan Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Özer, okulda bulunan kompost makinesi ve sıfır atık kütüphanesini inceledi.

KAPAT [X]

Bakan Kurum'a İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan eşlik etti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevine iade edildi
Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı
Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
İki bakanlıktan ortak proje: Çevre Dostu Bin Okul
Salgın sonrası yurt dışında eğitim almak öğrenci sayısında artış yaşanıyor
Salgın sonrası yurt dışında eğitim almak öğrenci sayısında artış yaşanıyor
Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı
Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı
2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

Bu Habere Tepkiniz

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Emeklilik nedeniyle kadroya geçemeyen taşerona mahkemeden ret

Anayasa Mahkemesi, emeklilik nedeniyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen işçinin işe iadesi talebiyle açılan davada ret kararı verdi.
Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Öğretim üyesine 'dışarıda görüşürüz, şerefsiz' diyen öğrenciye verilen cezayla ilgili önemli karar

Danıştay 8. Dairesi, üniversite öğrencisi olan davacının, hocasına hakaret ettiği gerekçesi ile üniversiteden bir ay uzaklaştırılmasına ilişkin davayı reddeden istinaf mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Suçüstü yapılırken paralara dokunmayan memura mahkumiyet kararı bozuldu

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, suçüstü yapılmak üzere seri numaraları alınmış paraların teslimi sonrasında paraları hakimiyetine alamadan yakalanması nedeniyle menfaat temininin gerçekleşmediği ve eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesini hukuka aykırı buldu.
YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

YÖK'ten lisansüstü tezlerde yazım dili hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesini uygun gördü!
Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların statülerinin daha az güvenceli olan Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesini Anayasaya aykırı görmedi.
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Annenin Sırrıdır Çocuk 1.Bölüm 3. Fragmanı

Annenin Sırrıdır Çocuk 1.Bölüm 3. Fragmanı

Annenin Sırrıdır Çocuk 1.Bölüm 3. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin ilk bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Haftanın fırsat ürünleri (29-02)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri