Mayın tehlikesi büyüyor! Türkiye'nin ardından Romanya'da da görüldü
Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınlar Türkiye'den sonra Romanya'da da görüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Mart 2022 21:53
Ukrayna'nın Rus gemilerine karşı Karadeniz'e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye'de görülen mayınlar bu kez Romanya'da ortaya çıktı.
Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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